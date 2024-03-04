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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

تفاصيل مسلسل «جريمة نص النيل» لـ العوضي ومي كساب

أحمد العوضي
أحمد العوضي
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أعلنت إذاعة الراديو 9090، تقديم مسلسل "جريمة نص النيل" بطولة أحمد العوضي ومي كساب، طوال أيام شهر رمضان المبارك.

ويشهد المسلسل ظهور النجم أحمد العوضي لأول مرة في المسلسلات الإذاعية، وتدور أحداث المسلسل حول شاب من أسرة فقيرة يعيش بمنطقة شعبية مع عائلته، وتربطه علاقة حميمية مع النيل تجعله يقرر العمل على مركب بالنيل، رغم مؤهله العالي، ومن خلال عمله على المركب يمر بمواقف ومغامرات في إطار مثير ورومانسي.

يشار الي أن «جريمة نص النيل» تأليف محمود حمدان ويشارك في كتابته رضا طلبة، ألحان الأغاني أكرم عادل، إخراج علي مصيلحي.

المسلسل يذاع على الراديو 9090 في تمام الرابعة عصرا، ويعاد الساعة 11:30 صباحا.

احمد العوضي مي كساب جريمة نص الليل