إيطاليا: نعمل على الترويج لمبادرة لدعم المدنيين الفلسطينيين

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، عن اعتزام بلاده الترويج لمبادرة إنسانية جديدة لدعم السكان المدنيين الفلسطينيين، حيث أعلن عن خطط لتنظيم اجتماع يضم جميع المنظمات الإنسانية في إيطاليا للتنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الفلسطيني.

وفي تصريحاته، أكد تاياني التزام إيطاليا بتخفيف الأزمة الإنسانية القائمة في المناطق الفلسطينية، مشيرًا إلى تعقيدات الوضع الراهن ولكنه شدد على أهمية عدم الانسحاب والعمل المستمر لتحقيق التقدم.

وأضاف تاياني أن الهدف الاستراتيجي لإيطاليا يتمثل في التوصل إلى حل يضمن حقوق وكرامة الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، مما يسهم في تحقيق الاعتراف الآمن بإسرائيل من قبل العالم العربي، بينما يتيح للفلسطينيين الفرصة لبناء هويتهم المؤسسية.

ودعا تاياني إلى وقف فوري لإطلاق النار مع الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين، مؤكدًا على أن هذه الخطوات تشكل جزءًا أساسيًا من الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.