عاهل الأردن: قرار تعريب قيادة الجيش العربي "تاريخي"

أكد الملك عبد الله الثاني، العاهل الأردني، اليوم الاثنين، على استعداد قوات الجيش العربي لمواجهة التحديات بكل حزم وقوة. في لقاء مع منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي في الأول من مارس، أعرب جلالته عن تقديره وتهانيه بهذه المناسبة التاريخية.

خلال زيارته للقيادة العامة للقوات المسلحة، وبحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وصف الملك قرار تعريب قيادة الجيش العربي بأنه "تاريخي"، مؤكدًا على أهمية هذه الخطوة الرائدة التي اتخذها الملك الراحل الحسين بن طلال.

وأكد الملك عبد الله الثاني ثقته الكاملة بقوات الجيش العربي والأجهزة الأمنية، مشيدًا بتفانيهم واستعدادهم الدائم للدفاع عن الوطن وحمايته.

وأشاد عاهل الأردن بقيم النخوة والتفاني والشجاعة والعروبة الأصيلة التي تتسم بها القوات المسلحة، مؤكدًا على أهمية الالتزام بهذه القيم في خدمة الوطن والمواطنين.

وفي بيان صادر عن الديوان الملكي، أعرب الملك عبد الله الثاني عن تأكيده على القيم التي تجمعنا تاريخيًا مع إخوتنا العرب، مؤكدًا على استمرار دعم الأهل في قطاع غزة من خلال جهود النشامى.

وفقًا للبيان، شاهد الملك عبد الله الثاني مقطعًا فيلميًا يستعرض أبرز محطات وتطورات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية منذ توليه للسلطة الدستورية.

من ناحيته، استحضر رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، القرار التاريخي الذي أعلنه الملك الراحل الحسين، والذي أكد فيه الاعتماد على قدرات الضباط الأردنيين في تولي مسؤوليات القيادة. كما أشاد الحنيطي بالتضحيات الكبيرة والبطولات التي خلدتها ذاكرة الوطن، مشيدًا بمساهمة نشامى الجيش في معارك الشرف والبسالة.