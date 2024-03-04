ترامب: إدارة بايدن "المحتال" من أسوأ الإدارات في تاريخ الولايات المتحدة

أبدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقرار المحكمة العليا بشأن ترشحه في ولاة كولورادو، وتصفه بأنه "انتصار كبير" للديمقراطية في الولايات المتحدة.
وقضت المحكمة بإلغاء حكم سابق صدر عن محكمة في ولاية كولورادو، والذي أقر بعدم جدوى ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية الجمهورية.
كان هذا الحكم مرتبطًا بالشكوك حول تورط ترامب في أحداث الهجوم على الكونغرس في يناير 2021.
قد نشر الرئيس السابق دونالد ترامب فيديو على منصة إكس، حيث أعلن فيه عن استعداده للمشاركة في الانتخابات القادمة وتحدث عن تطلعه لتحقيق الفوز في نوفمبر المقبل.
وفي إشارة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، وصفه بأنه "المحتال" ووصف إدارته بأنها واحدة من أسوأ الإدارات في تاريخ الولايات المتحدة.