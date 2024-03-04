ترامب: إدارة بايدن "المحتال" من أسوأ الإدارات في تاريخ الولايات المتحدة

أبدى الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بقرار المحكمة العليا بشأن ترشحه في ولاة كولورادو، وتصفه بأنه "انتصار كبير" للديمقراطية في الولايات المتحدة.

وقضت المحكمة بإلغاء حكم سابق صدر عن محكمة في ولاية كولورادو، والذي أقر بعدم جدوى ترشح ترامب للانتخابات الرئاسية الجمهورية.

GOOD MORNING North Dakota! Today, you are going to send a big signal to the entire world that THIS IS TRUMP COUNTRY—and you are going to send a message straight to Crooked Joe Biden that we are coming like a freight train this November.



TOGETHER, we’re going to defeat Crooked… pic.twitter.com/0N9X4jXDA9 — Team Trump (Text TRUMP to 88022) (@TeamTrump) March 4, 2024

كان هذا الحكم مرتبطًا بالشكوك حول تورط ترامب في أحداث الهجوم على الكونغرس في يناير 2021.

قد نشر الرئيس السابق دونالد ترامب فيديو على منصة إكس، حيث أعلن فيه عن استعداده للمشاركة في الانتخابات القادمة وتحدث عن تطلعه لتحقيق الفوز في نوفمبر المقبل.

وفي إشارة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، وصفه بأنه "المحتال" ووصف إدارته بأنها واحدة من أسوأ الإدارات في تاريخ الولايات المتحدة.