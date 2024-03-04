في مسرح الجنوب.. عروض الأراجوز وسرديات فلسطينية والمهرج بالكنيسة الإنجيلية بقنا

يواصل المهرجان المسرحي الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى، فعاليات الدورة الثامنة لليوم الثالث على التوالي، حيث شهد اليوم الإثنين، تفاعل أهالى محافظة قنا، مع عرض "المهرج" الذى قدمه الفنان التونسى نوار الضووى، وأيضا مع الدبكة الفلسطينية التى قدمها الفنان عبدالرؤوف عسقلانى، بالكنيسة الإنجيلية بقنا، ضمن عرضه "سرديات فلسطينية"، وعرض "الأراجوز" للفرقة القومية للفنون، وذلك بالكنيسة الإنجيلية بقنا.

وقال القس خالد وجيه راعى الكنيسة الإنجيلية فى قنا: نحن سعداء باستضافة حدث دولى كبير فى منطقة الصعيد والذى يضم وفود من 20 دولة، وهى: كندا، وإسبانيا، ورومانيا، والهند، والعراق، وسلطنة عمان، والبحرين، والسعودية، والأردن، وفلسطين، وليبيا، وتونس، والجزائر، والمغرب، والسودان، وموريتانيا، وبنين، والسنغال، ومالى، وجنوب السودان.. فدائما نشجع العمل المجتمعى وخاصة الفنون والثقافة والإبداع .

وأضاف وجيه، أنه سيتم إستضافة عدد من العروض المسرحية المختلفة، فى نادى الكنيسة الإنجيلية بشارع الدكاترة.

ومن جهته أعرب الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس المهرجان، عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها من الجمهور.

وقال الهواري، إنها المرة الأولى التى يشارك فيها عروض المهرجان فى نادى الكنيسة الإنجيلية بقنا، وهو الأمر الذى يسمح بانتشار كبير فى كافة الأماكن الثقافية لتصل عروض المهرجان لكل أهالى قنا.

وتستمر فعاليات الدورة الثامنة من المهرجان حتى 6 مارس الجاري، وبرعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، ومحافظة قنا، وبعض مؤسسات المجتمع المدني