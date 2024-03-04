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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة البرلمان

بيان عاجل حول قرار الحكومة بالتخلي عن إدارة المطارات وخطورته

النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري
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تقدم النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب ببيان عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيه لرئيس مجلس الوزراء حول الأسباب التي دعت الحكومة إلى إسناد إدارة المطارات إلى القطاع الخاص والرسائل التي يحملها هذا القرار وتأثيراته في عدم قدرة الحكومه على إدارة المنشآت الحيويه وتأثيرات هذا القرار على مستقبل العاملين في المطارات.

وأكد بكري في بيانه العاجل بضرورة حضور رئيس الوزراء إلي المجلس لتبيان الأسباب التي دعت الحكومة إلى اتخاذ هذا القرار، وعما إذا كان ذلك بداية لخصخصة الإدارة في المنشآت الإستراتيجية.

الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الوزراء لمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مجلس الوزراء