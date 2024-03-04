غدًا جامعة قناة السويس تستضيف ماراثون مسابقة "صحتنا من صحة كوكبنا"

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، استضافة الجامعة لـ200 طالب وطالبة من جامعات العريش، السويس، بورسعيد، وقناة السويس، ضمن المرحلة الثانية من مسابقة «صحتنا من صحة كوكبنا»، غدًا الثلاثاء الموافق 5 مارس.

تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يبدأ الماراثون في تمام الثامنة صباحًا من أمام مدينة الطالبات بالطريق الدائري، وصولًا إلى مبنى رعاية الشباب داخل الحرم الجامعي.

تعقد المسابقة - بالتعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي.

هذا ومن المقرر أن يتم خلال الماراثون توزيع 20 دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين.

يهدف الماراثون لنشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام، للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، ويتم تسليم الجوائز لأفضل 10مراكز طلبة، و10 مراكز طالبات.

فيما أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه يعقب الماراثون عقد ندوة تثقيفية تنظمها وزارة البيئة يليها حفل توزيع الجوائز على المراكز الفائزة في المسابقة، والتي تضمنت الماراثون الرياضيِ (جري)، فيديو توعوي، مسابقة البحوث في مجالات التنمية المستدامة، التغيرات المناخية، المحميات الطبيعية، مسابقة مشروع في مجال ريادة الاعمال