كشف الحقيقة (1-2).. الجانب الخفى لنظام الملالى.. والشباب يتوق لفجر جديد

إيمانويل رضوى

أجرى موقع "لو ديالوج"، حوارًا مع إيمانويل رضوي، الخبير المتخصص في شئون الشرق الأوسط، والذي أنتج العديد من الأفلام الوثائقية عن الشرق الأوسط والشبكات الإسلامية لصالح عدة مؤسسات إعلامية، والذي نشر للتو كتابه "الوجه الخفي للملالي"، وقد دار الحوار حول الجانب الخفي لنظام الملالي في إيران.

مزيد من التفاصيل في تص الحوار التالي:

■ لو ديالوج: كتابك موثق بشكل خاص. المعلومات مرجعية بشكل منهجي. نفهم من قراءته أنه كان لديك إمكانية الوصول إلى مصادر استثنائية، خاصةً داخل إيران وفي الدول الحدودية. وبالتالي فإنك تمنح صوتًا لمقاتلي المقاومة من الداخل، والمقاتلين الأكراد الإيرانيين، والملكيين، ومؤسس الحرس الثوري، وكذلك العملاء السابقين. كيف عملت على تنفيذ هذا التحقيق عالي الخطورة؟

- إيمانويل رضوي: لقد قمت بالتحقيق على الحدود بين العراق وإيران، وذهبت إلى مضيق هرمز.. وفي بلدان أخرى أيضًا، مثل الحدود بين إسرائيل وجنوب لبنان.. لسنوات عديدة، سافرت أيضًا وأعددت التقارير في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وعشت هناك.

ومن أجل إجراء تحقيقي، حاولت أن أعزل نفسي عن كل التمثيلات التي لدينا عن إيران منذ ٤٥ عامًا في الغرب، لإعطاء صوت لأغلبية الإيرانيين، أيًا كان معسكرهم ودوافعهم. لقد قلت ما لاحظته وأشرت إليه.

كما أجريت مقابلات مع أشخاص من وراء الكواليس، ممن عملوا في قلب الاستخبارات، وهم من أفضل المتخصصين في الشأن الإيراني. على سبيل المثال، تمكنت من إجراء مقابلة طويلة مع محسن سازكارا، المؤسس المشارك للحرس الثوري.

كما بحثت في أرشيف الثورة الإيرانية. لقد تمكنت من الوصول إلى وثائق حصرية. أصبح هذا التحقيق ممكنًا بفضل دعم مجلة "باريس ماتش" ومديرة التحرير كارولين مانجيس.

لقد تمكنت أيضًا من الاستفادة من مساعدة فريق صحيفة Franc-Tireur. هناك أيضًا حقيقة: أنا من أصل إيراني، لذا فقد استفدت من وسائل الإعلام التي لا يتمتع بها سوى عدد قليل جدًا من الصحفيين الغربيين.

خلال جزء من تحقيقي، رافقني ألفريد يعقوب زاده، وهو أحد أعظم مصوري الحرب في العالم، والذي يتعاون مع مكاتب تحرير دولية مرموقة. وهو أيضًا من أصل إيراني، وقد قام بتوثيق الأحداث الجارية في إيران منذ عام ١٩٧٩. وهو موسوعة حقيقية. العديد من صوره توضح مضمونا كتابيا.

■ لو ديالوج: أنت تقول إن إيران هشة اقتصاديا، وأن البلاد تمر بعدة أزمات هيكلية. أنت تؤكد على الانقسام بين الأجيال، وأن الشباب الإيراني يريد التخلص من الإسلام السياسي. ماذا يمثل هؤلاء الشباب حقًا في مواجهة السلطة؟

-رضوى: تمر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بعدة أزمات: اقتصادية واجتماعية وسياسية وصحية وبيئية. ما يقرب من نصف الإيرانيين يجدون صعوبة في تناول الطعام مرتين في اليوم. التضخم في ذروته.

وتعاني الدولة من الفساد إلى حد أنها غير قادرة على ضمان حسن سير عمل بعض الإدارات. وهذا التزامن بين الأزمات هو السبب وراء الاحتجاج. ويتنافس الإيرانيون على قضية ارتداء الحجاب لأنه أحد أعمدة النظام ورمز للإسلاموية.

ومن خلال الحجاب الإسلامي، كان الملالي يعملون على احتلال الفضاء العام دينيًا. لقد أظهر الإيرانيون، وخاصة النساء، أن هذه المسألة قد انتهت.

والحقيقة أن السلطة ضعفت على نحو غير مسبوق على المستوى الداخلي، وتخللتها خلافات كبيرة بين المحافظين والإصلاحيين. وتظهر دراسة أجراها معهد جمعان العام الماضي أن ما يقرب من ٨١٪ من الإيرانيين لا يريدون هذا النظام، ويريدون وضع حد لحكم الإسلام السياسي.

هؤلاء الشباب الإيرانيون يحلمون بالحرية. إنهم يلومون آباءهم وأجدادهم على وضع المتدينين في السلطة. ولم يعودوا يريدون الملالي، سواء كانوا إصلاحيين أو جزءا من التيار الأكثر تشددًا.

على الأقل هذا ما يقولونه عندما سئلوا. كما أن لديهم شعورًا بأن الديمقراطيات الغربية الكبرى ودبلوماسياتها لم تدرك هذا التغيير بين الأجيال، ولا يفهمون تصميم الغرب على مواصلة التفاوض مع النظام، في حين أن كل الظروف مهيأة لانهياره، حسب رأيهم.

لو ديالوج: إيران تهاجم الناقلات الدولية في الخليج. ويهاجم الحوثيون، السفن التجارية في البحر الأحمر. ماذا تريد الجمهورية الإسلامية؟

رضوى: الحرس الثوري، وبالتحديد قوة القدس المسئولة عن عملياته الخارجية، يشنون حرب عصابات اقتصادية ضد الغرب. وفي الوقت نفسه، فإنهم يضعون الشرق الأوسط برمته تحت الضغط. يعرف النظام الإيراني أنه ضعيف داخليًا.

ولذلك فهو يزيد من هجماته على المستوى الخارجي ليظهر للغرب أنه لا يزال قادرًا على الإضرار به، وفي الوقت نفسه الحفاظ على موقفه. وبهذه الطريقة، فهو يريد ثني الديمقراطيات الكبرى عن تشكيل تحالف ضده.

وكذلك تظهر إيران قدرتها على إحداث الضرر من خلال تفعيل وكلائها في اليمن والبحر الأحمر مع الحوثيين، كما تفعل في العراق وسوريا ولبنان مع ميليشياتها. إن جمهورية إيران الإسلامية تمر بمرحلة نهائية.

ولكن ما دام الغرب لا يقرر دعم المعارضة الإيرانية والديمقراطية والعلمانية بشكل خاص، فإن الملالي سيبقون في مناصبهم.

■ لو ديالوج: يُظهر انتخاب مجلس الخبراء أن المتدينين المعتدلين مهمشون حاليًا داخل السلطة. من المسؤول الحقيقي في طهران؟

- رضوى: ما يسمى بالمتدينين المعتدلين مهمشون. لكن هذا لا يعني أنهم لا يعملون في الظل. علاوة على ذلك، يقومون بتمرير قدر معين من المعلومات خارج البلاد، بما في ذلك إلى الدبلوماسيين والصحفيين الغربيين.

ومع ذلك، فإن هؤلاء "المعتدلين" ما زالوا إسلاميين، وهم مكروهون في إيران مثلهم مثل المحافظين. لأنهم عندما كانوا في السلطة، لم يفعلوا شيئا سوى إثراء أنفسهم.

ويقف العديد من الشخصيات من حزبهم السياسي وراء العديد من أنشطة الاتجار، وخاصة في الأسلحة وغسل الأموال. إنهم يشكلون، على الأقل مثل المحافظين، شبكة مافيا، وهو ما أوثقه في الكتاب. إن رؤيتهم يستعيدون السلطة يومًا ما ليس أمرًا مستحيلًا، لكنه غير مرجح. والإيرانيون لا يريدون ذلك بعد الآن. ولم يعودوا يريدون الملالي بشكل عام.

.. ونستكمل الحوار الثلاثاء المقبل فى العدد الأسبوعى