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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة ستار

حسين زين يلتقي أعضاء الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة

الهيئة الوطنية للإعلام
الهيئة الوطنية للإعلام
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التقى اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام  برئيس الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة وأعضاء الإتحاد، حيث عقد اللقاء بمقر الهيئة الوطنية للإعلام  بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد رئيس الوطنية للإعلام  على تقديم المساندة الإعلامية لأبنائنا من أصحاب القدرات الخاصة  ويأتي ذلك فى إطار توجه الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يدعم بقوة أبنائنا من ذوى الهمم وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لهم.  

وأضاف زين أن شاشات و إذاعات الوطنية للإعلام ستعمل على مواكبة كافة أنشطة الألعاب البارالمبية لذوي الإعاقة وتقديم التغطية الإعلامية المناسبة لها، وأثنى حسين زين على  جهود الاتحاد العربي لرياضة ذوي الإعاقة تجاه أصحاب الهمم وذوى القدرات الخاصة،  وحرصهم الدائم  على دمج أبناء الوطن العربي من أصحاب الهمم بالمجتمع  والكشف عن مواهبهم الرياضية، وتنفيذ برامج ومسابقات عربية مشتركة تلبى احتياجاتهم وتشجعهم على ممارسة الرياضة.

ومن جانبهم وجه رئيس الاتحاد العربي والسادة أعضاء الاتحاد  الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين لحسن الاستقبال ولما تقدمه الهيئة  من مساندة إعلامية لهذه الأنشطة الرياضية ودعم أبطالها من ذوي الهمم  مطالبين بمواصلة وتعزيز هذا الدور الهام للهيئة فى دعم تلك الرياضة الخاصة وتشجيع أبطالنا من ذوي الإعاقة.
هذا وقد ثمن الأستاذ عبد الناصر كركو الدور المحوري والأخوي للدولة المصرية في احتضان الأشقاء السوريين في بلدهم الثاني مصر وطلب نقل تقدير الجالية السورية بمصر للقيادة السياسية علي كل ما تبذله الدولة المصرية تجاه الأشقاء السوريين وأبناء الوطن العربي كافة فضلاً عن إمتنان أعضاء الاتحاد لدعم الدولة المصرية لذوي الهمم و رعايتها لإبراز مجهوداتهم وتحدياتهم التي لمسوها جلية مؤخراً بحفل قادرون بإختلاف بحضور و تشريف السيد رئيس الجمهورية.

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حسين زين الهيئة الوطنية للإعلام