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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

بالفيديو.. عالم أزهري: استعدوا لرمضان بالإنفاق والقرآن

صيام رمضان
صيام رمضان
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قال أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن هناك آدابا علينا اتباعها عندما يهل علينا شهر رمضان، لافتا إلى أن أول هذه الآداب هو الفرح بقدوم الشهر المبارك، وبعدها النية بصيام الشهر الكريم كاملا، وبعد صلاة المغرب ليلة الصيام تقول: "اللهم إنى نويت صيام رمضان كاملا".
وأوضح العالم الأزهري، خلال حواره مع الإعلامية سالي سالم، بحلقة برنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأثنين: "أول ليلة فى رمضان، لازم تقرأ القرآن وتنفق في سبيل الله، وتنوى الصيام، وبذلك تجمع كل الخيرات فى ليلة واحدة". 
وأضاف: "لازم نجمع أولادنا ونعرفهم نعمل إيه فلا رمضان، وهنصلى إيه مع بعض وهنصلى فردى إيه، ولازم نعودهم على الصيام، ولازم نبدأ الشهر بقيام الليل حتى يغفر لنا ما تقدم من ذنبك".
 

صيام رمضان شهر رمضان الأزهر الشريف