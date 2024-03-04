سامح شكري: نتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط مصر وهولندا، والتي تستند إلى التعاون المشترك على مدار سنوات طويلة، من خلال الإسهام في جهود مصر التنموية والتنسيق السياسي بين البلدين على أعلى مستوى سواء في الإطار الثنائي أو في إطار عضوية هولندا في الاتحاد الأوروبي.

وأوضح «شكري»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية، مُذاع عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مساهمة الشركات الهولندية في كثير من مشروعات القومية الهامة في مجالات حيوية من بينها إدارة المياه والزراعة، مؤكدًا أنه خلال المباحثات تم تناول مجالات التعاون الواعدة ومنها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.

وأضاف أن بين مصر وهولندا تنسيق سياسي ودعم متبادل في المنظمات الدولية، مشددًا على أنه يتطلع إلى الاستمرار ومزيد من التعاون والتنسيق مع هولندا.

وأكد أنه التقى مع نظيرته الهولندية في لقاءات عديدة وكان الحوار دائمًا ما يكون متسم بالتوافق في التعامل مع الكثير من القضايا الدولية.

ووجه الشكر لوزيرة خارجية هولندا على جهودها في دعم العلاقات، موضحًا أنه يتطلع لمزيد من التعاون والتنسيق والاستفادة المشتركة من العلاقات المصرية الهولندية.

