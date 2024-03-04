روسيا: مناورات "الرد الشمالي" لحلف الناتو استفزاز لنا

أدلى نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، بتصريحات تصف مناورات "الرد الشمالي" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي "الناتو" بأنها استفزاز لروسيا، معبرًا عن توخي بلاده لمراقبة محكمة لهذه المناورات.

خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، أكد جروشكو أن الجيش الروسي يتتبع المناورات التي بدأت اليوم بالقرب من الحدود الروسية، مشيرًا إلى أن روسيا تمتلك كافة الإمكانيات اللازمة لضمان قدرتها الدفاعية.

وأضاف جروشكو أنهم يعتبرون هذه المناورات استفزازية بشكل واضح، نظرًا للخطر المحتمل لوقوع حوادث عسكرية جراء تنفيذ تدريبات عسكرية في القرب الجغرافي من الحدود، مؤكدًا أن روسيا اتخذت جميع التدابير الضرورية لتعزيز قدرتها الدفاعية.

يُذكر أن حلف "الناتو" بدأ في فبراير الماضي أكبر مناورة له منذ 36 عامًا تحت عنوان "المدافع الصامد" بالقرب من الحدود الروسية، الأمر الذي يثير قلقًا واستياء روسيا ويؤكد على تصاعد التوترات العسكرية بين الجانبين.

من جهة أخرى، ترى السلطات في موسكو أن الأنشطة العسكرية الأمريكية وحلفائها في أوروبا قد تؤدي إلى عواقب مأساوية على القارة الأوروبية، مما يثير قلقًا إضافيًا بالنسبة للعلاقات الدولية في المنطقة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان صادر اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك الروسية المجاورة للحدود مع أوكرانيا.

وجاء في البيان: "تم إحباط محاولة من جانب النظام الأوكراني لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي، حيث دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية الطائرة المسيرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك".

ولم يشر البيان إلى وقوع أي أضرار مادية أو إصابات بشرية نتيجة لهذا الهجوم الأوكراني، ما يظهر حجم التوترات العسكرية والاشتباكات الحدودية بين البلدين.