البحرية البريطانية تصادر شحنة مخدرات ضخمة في "الكاريبي"

أعلنت الحكومة البريطانية اليوم أن سفينة حربية تابعة للبحرية الملكية قد نفذت عمليتين ناجحتين لإفشال عملية تهريب مخدرات منطقة البحر الكاريبي، حيث تمت مصادرة مخدرات تقدر قيمتها بحوالي 290.66 مليون جنيه إسترليني.

وأكد وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، أن هذه العمليات تعكس قوة البحرية الملكية وإصرارها على التصدي لتجار المخدرات في جميع أنحاء العالم، مشددًا على استمرار جهود المملكة المتحدة في تطبيق العدالة الكاملة ضد أولئك الذين يستغلون التجارة غير المشروعة للمخدرات.

وأثنى وزير الدفاع على الدور الحاسم للبحرية الملكية في الحفاظ على أمن الشوارع البريطانية من خلال إبعاد المخدرات عنها، مشيرًا إلى أن التعاون والتنسيق الفعال بين القوات البحرية والجهات الأمنية الأخرى يسهم بشكل كبير في تحقيق هذا الهدف الحيوي.

تجدر الإشارة إلى أن هذه العمليات الناجحة تمثل جزءًا من استراتيجية الحكومة البريطانية لمكافحة تجارة المخدرات وحماية المجتمع من آثارها الخطيرة، وتعكس التزامها الراسخ بتعزيز الأمن والسلامة العامة.

وفقًا للإعلان الصادر عن الحكومة البريطانية، شارك بحارة بريطانيون ومشاة بحرية ملكية وفريق من خفر السواحل الأمريكي على متن السفينة HMS Trent في عملية اعتراض قارب سريع مشتبه به جنوب جزر فيرجن الأمريكية. خلال مطاردة عالية السرعة، حاول المهربون تفريغ حمولتهم غير القانونية، إلا أن ضباط مشاة البحرية الملكية وفريق خفر السواحل الأمريكي نجحوا في الاقتراب من السفينة واحتجاز أربعة أفراد من أفراد الطاقم.

تعد هذه العملية الثانية التي تنفذها السفينة الحربية التابعة للبحرية البريطانية خلال ثلاثة أسابيع فقط. في يناير الماضي، ضبطت السفينة 70.1 مليون جنيه إسترليني من الكوكايين في عملية منفصلة.

