البابا تواضروس الثاني يستقبل عددًا من أساقفة المهجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، اليوم الاثنين، في المقر البابوي بالقاهرة، عددًا من الآباء أساقفة إيبارشيات المهجر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجان المجمع المقدس التي بدأت صباح اليوم.

قدم الآباء الأساقفة خلال لقاءاتهم مع قداسة البابا تقارير عن خدماتهم واستشاروه في بعض الملفات الرعوية.

واستقبل قداسته الأساقفة، وهم على الترتيب، أغاثون أسقف البرازيل، والأنبا مينا أسقف ميسساجا وڤانكوڤر وغربي كندا، والأنبا يوسف أسقف بوليڤيا، والأنبا لوقا أسقف سويسرا الفرنسية، وجنوبي فرنسا، والأنبا بيتر أسقف نورث وساوث كارولينا وكنتاكي بالولايات المتحدة، والأنبا دميان أسقف ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر وشمالي ألمانيا، والأنبا دانييل أسقف سيدني بأستراليا.

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