الكاتدرائية المرقسية تعقد اجتماعات لجان المجمع المقدس

بدأت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الإثنين، اجتماعات لجان المجمع المقدس، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم.

عُقدت أولى اجتماعات اللجان اليوم، باجتماع لجنة العلاقات العامة برئاسة مقررها الأنبا بيمن مطران نقادة وقوص. استعرض أعضاء اللجنة تقارير اللجنة خلال العام الماضي، من خلال عمل لجانها الفرعية، وهي لجان إدارة الأزمات، والمشاركة الوطنية، العلاقات الوطنية.

أعقب ذلك اجتماع لجنة الإعلام والمعلومات، برئاسة الأنبا ثاؤفيلس أسقف منفلوط، ومقرر لجنة الميديا الفرعية، وانتهت مناقشات اللجنة إلى بلورة مجموعة من التوصيات الخاصة بتعامل الكنيسة مع وسائل التواصل الاجتماعي.

كما عقدت لجنة العلاقات المسكونية اجتماعها برئاسة نيافة الأنبا توماس مطران القوصية ومير ونوقشت فيها التقارير المقدمة من لجنة العلاقات مع الكنائس، ولجنة الحوارات اللاهوتية.

وتتواصل اجتماعات بقية اللجان مساء اليوم وطوال يومي غدٍ وبعد غدٍ.