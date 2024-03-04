محافظ سوهاج يتفقد معسكر الإيواء بحي الكوثر

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، معسكر الإيواء بحي الكوثر، ضمن فعاليات التدريب العملي المشترك "صقر 128 " لمجابهة الأزمات والكوارث، والذي تنفذه المحافظة، خلال الفترة من 3 وحتى 5 مارس الجاري .

وتفقد المحاف ما تم إنشاؤه وتجهيزه من قبل التضامن الاجتماعي، وجمعية الهلال الأحمر بسوهاج، بالتعاون مع بعض المديريات الخدمية لاستقبال المتضررين من الأزمة، حيث يحتوي المعسكر على جميع المستلزمات والأدوات الأساسية والتجهيزات اللازمة، فضلاً عن مستشفى ميداني، ووحدة شئون اجتماعية، ومركز لتسجيل بيانات المتضررين، ومركز ثقافي وتعليمي، بالإضافة إلى مخبز متنقل، ومنطقة ترفيهية، ومسجد، وكنيسة، وملعب، بالإضافة إلى مخزن المهام، ونقطة الشرطة، ومشغل .

وفي نهاية جولتهم أشاد محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالمستوى المتميز لمعسكر الإيواء، والاستعداد التام والجاهزية لاستقبال المتضررين حال حدوث أي أزمات طارئة .