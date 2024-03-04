في مثل هذا اليوم.. تتويج "فردريك الأول" ملكًا على الألمان

تمر علينا اليوم الاثنين الموافق ٤ شهر مارس، ذكري انتخاب فريدريك الأول ملكا على الألمان، وجاء ذلك في ٤ شهر مارس عام ١١٥٢.

فريدريك الاول

وكان فريدرش روتبارك، الملقب بالإمبراطور الروماني المقدس، انتُخب ملكا لألمانيا في فرانكفورت في الرابع من شهر مارس عام 1152، و وتوج في في التاسع من مارس عام 1152، ثم توج ملكا لإيطاليا في 24 شهر أبريل عام 1155 في بافيا .

وتوج إمبراطورا على يد البابا أدريان الرابع في 18 شهر يونيو وعام 1155 في روما، وعقب سنتين، ظهر مصطل («مقدس») للمرة الأولى في مستند له صلة بإمبراطوريته.

وتوج فريدريك الأول لاحقا بصورة رسميةٍ ملكا لبرغونة في 30 شهر يونيو عام 1178.