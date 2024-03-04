إميل شوقي ناعيًا جميل برسوم: كان مشروع نجم كبير

نعى المخرج المسرحي اميل شوقي، الفنان الراحل جميل برسوم، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الإثنين، بعد صراع مع المرض.

وقال شوقي، إن الفنان جميل برسوم ابن مسرح الطليعة، عرفته من بداية الثمانينات، ممثل شاطر ومجتهد، وكان مشروع نجم كبير رأيته متألق على خشبات المسرح في مسرحية "هنري الرابع" من إخراج الأستاذ رأفت الدويري، وكذلك في مسرحية "زنزانة المجانين" إخراج الأستاذ سمير العصفوري، ولكن لم يشاهد كثير بعد ذلك.

وتابع: وأعيد اكتشافه تليفزيونيا في العديد من الأعمال الناجحة، لكن يد القدر أقوى، داعيا الله أن يرحمه ويغفر له الصديق الغالي جميل برسوم.

شارك الفنان جميل برسوم في العديد من الأعمال الفنية منها على سبيل المثال وليس الحصر مسلسلات: "الصندوق، وآوان الورد، وأولاد عابد، وتحت الوصاية، وستهم، ورانيا وسكينة، والطاووس، وزي القمر، وختم النمر، وفلانتينو، وقوت القلوب، وحكايتي، نصيبي وقسمتك، وهوجان" وغيرها، وفي السينما أفلام: "الغربان الذي لم يعرض بعد، وأنا وابن خالتي، وأهل الكهف، والكنز، ولاد العم، والجزيرة 2، ونسر البرية" وغيرها من الأفلام.