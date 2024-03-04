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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

جامعة القاهرة توضح : حكم حبس رئيس الجامعة غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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صرح المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة الدكتور محمد منصور هيبة، بأن بعض المواقع الإلكترونية نشرت خبر صدور حكم ابتدائي وليس نهائيا بشأن حبس رئيس جامعة القاهرة وعميد كلية الزراعة بصفتهما الوظيفية وليس بشخصهما.

وأعلنت جامعة القاهرة أن هذا الحكم يتعلق بالصفة وليس بالشخص، وانه غير واجب النفاذ وقيد الاستئناف، ويختص بتنفيذ حكم نفذته الجامعة بالفعل، ونفذت واجباتها تجاه تنفيذ القضائية، وليس هناك ما يشين جامعة القاهرة أو قيادتها، وإنما هو مجرد نزاع قضائي دخل مرحلة الاستئناف، وأن مثل هذه الأحكام تصدر بشأن القيادات الإدارية بصفتها الوظيفية، وليس هناك ما يمسها شخصيا.

وأكدت الجامعة أنها تنفذ الأحكام القضائية فور ورودها، وأنها نفذت الحكم الذي قيل أنها امتنعت عن تنفيذه وهذا دأبها مع كافة الأحكام القضائية التي تحترمها وتضعها دوما موضع التنفيذ.

وتهيب جامعة القاهرة بكافة المواقع الاخبارية، تجنب المبالغة او وضع الامر في غير سياقه.

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