الأبراج والغيرة.. الحمل عاشق ثائر وغيرة مشتعلة.. والعقرب عاشق رومانسي مخلص وغيور بطبعه

تُعدّ الغيرةُ من المشاعرِ الإنسانيةِ الشائعةِ، والتي يُمكنُ تعريفُها بِشعورٍ مُركّبٍ من الخوفِ والقلقِ من فقدانِ شخصٍ أو شيءٍ مُحبّبٍ.

وتتفاوتُ مشاعرُ الغيرةِ بينَ الأشخاصِ، بِحَسْبِ درجةِ حبّهم وشخصيّاتهم، ممّا يُؤثّرُ على طريقةِ تعاملهم معَ هذه المشاعرِ.

وتُشيرُ بعضُ الدراساتِ إلى أنّ الأبراجَ قد تُلعبُ دورًا في تحديدِ مستوى الغيرةِ لدى الأشخاصِ، حيثُ أنّ بعضَ الأبراجِ تُعرفُ بِميلِها إلى الغيرةِ أكثرَ من غيرِها، التى جاءت كالتالى:

أولا: برج العقرب

برج العقرب: عاشقٌ رومانسيٌّ مُخلصٌ، لكنْ غيورٌ بطبعهِ

يعد برج العقرب أحد الأبراج المائية، مما يمنحه صفات رومانسية ومشاعر جياشة، فعندما يقع رجل العقربِ في الحبِ، يُصبحُ أكثرَ روحانيةً في مشاعره، ويخلص لحبيبهِ ويضحي من أجله.

ولكنْ بِسببِ هذهِ المشاعرِ الجياشة، يصبح رجل العقرب أكثر الأبراج غيرة، خاصة عندما يشعرُ أن حبيبهُ قد يهددُ مكانته أو يهمله.

ولذلكَ، يجب على من يحب رجل العقرب أن يقدر مشاعره ويحطه بالاهتمام، مما يساعد على تخفيف شعوره بالغيرة.

ثانيا: برج الأسد

يُعرفُ برجُ الأسدِ بِكِبريائهِ وثقتهِ بنفسهِ، ممّا قدْ يجعلهُ يميلُ إلى حبّ السيطرةِ على جميعِ جوانبِ حياتهِ، بما في ذلكَ علاقاتهِ العاطفيةِ.

فعندما يقعُ رجلُ الأسدِ في الحبِ، يميلُ إلى فرضِ سيطرتهِ على شريكهِ، ممّا قدْ يُؤدّي إلى شعورهِ بالغيرةِ بِسهولةٍ.

ولذلكَ، يجبُ على منْ يُحبّ رجلَ الأسدِ أنْ يُقدّرَهُ ويُثبتَ لهُ أنّهُ يستحقّ السيطرةَ والقيادةَ، ممّا يُساعدُ على تخفيفِ شعورهِ بالغيرةِ.

ثالثا: برج الحمل

يُعرفُ برجُ الحملِ بِعاطفتهِ الثائرةِ وثقتهِ المفرطةِ بنفسهِ، ممّا يجعلهُ سريعَ الوقوعِ في الحبِ وسريعَ الغيرةِ أيضًا.

فعندما يقعُ رجلُ الحملِ في الحبِ، يُصبحُ مُندفعًا للغايةِ ويُعبّرُ عنْ مشاعرهِ بِشكلٍ صريحٍ وواضحٍ، ولكنْ بِسببِ هذهِ العاطفةِ الثائرةِ، يُصبحُ رجلُ الحملِ غيورًا للغايةِ، خاصةً عندما يشعرُ أنّ شريكهُ قدْ يُهدّدُ مكانتهُ أو يُهملُهُ.

ولذلكَ، يجبُ على منْ يُحبّ رجلَ الحملِ أنْ يُقدّرَهُ ويُثبتَ لهُ أنّهُ يستحقّ الحبّ والاحترامَ، ممّا يُساعدُ على تخفيفِ شعورهِ بالغيرةِ.

رابعا: برج السرطان

يعد من الابراج المائية ومخلص فى حبه جدا وان احب احب بشدة مفرطه، وعلى ذلك فغيرته تاخذ شكل درامى، حيث انه يؤلف منها قصة دراميه تتجاوز حد المعقول.

تصل درجة غيرته الى حد الاعتدال وهناك من لا يعبر عنه برغم انه يشتاط غيظا وهذه الابراج الميزان والحوت.

خامسًا: الميزان والحوت

الميزان يعرف باعتداله فى كل شئ لذلك فغيرته دوما معتدله، اما الحوت لحبه الشديد فيعبر عن ذلك بتجاهله لمشاعر الغيره وذلك لثقته المفرطة بنفسه.

وعلى ذلك فقد عرضنا فى تك السطور أكثر الأبراج غيره ولعلك واحد منها فتعرف على دجة غيرتك من خلل برجك وإل اى نوع انت من الابراج الاكثر غيرة.