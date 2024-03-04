محافظ القاهرة: أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن جميع أجهزة الدولة تسعى لتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للمستثمرين تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الاستثمار وتقديم كافة الخدمات للمستثمرين، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وبما يتوافق مع استراتيجية مصر 2030.

وأضاف محافظ القاهرة أن سياسات الاستثمار فى مصر تهدف إلى جذب وتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، من خلال خلق مناخ تنافسي داعم للاستثمار، مشيرًا إلى أن مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي تُعد أحد العوامل المهمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة من حيث زيادة فرص العمل.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المتجر الذى تم افتتاحه اليوم يتميز بوجوده بحي الأسمرات الذى يعد واحدًا من أهم النماذج التى أقامتها الدولة المصرية كمدينة متطورة بديل المناطق غير الآمنة، مشيرًا إلى أن المتجر يعد نموذج مميز في قطاع التجارة الداخلية حيث يلغي الوساطة بين حلقات التداول المتعددة بما يدعم طرح المنتجات بجودة عالية وأسعار مميزة للمواطنين.