بالصور.. صلاة الجنازة على الفنان جميل برسوم بدمنهور

أدى العشرات صلاة الجنازة على الفنان جميل برسوم، بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بدمنهور بمحافظة البحيرة، الذي توفي في الساعات الأولي من صباح اليوم الإثنين، عقب صراع مع المرض.

مخيون ينعي جميل برسوم

ونعى الفنان عبد العزيز مخيون، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الإجتماعي، "فيس بوك"، الفنان الراحل جميل برسوم، ابن مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة.

وقال مخيون:" ببالغ الأسى والحزن الزميل العزيز جميل برسوم، الذي كان له دور كبير وإسهامات مميزة في عالم الفن نتمنى له الراحة الأبدية والسكينة ويصلي أن تكون روحه في أمان وسلام".

كان جميل برسوم فنانًا متميزًا بإبداعه وموهبته في فنونه المختلفة، حيث كان يتمتع بشخصية طيبة الخلق وكان دائمًا محبوبًا بين زملائه ومحبيه.

موعد جنازة الفنان جميل برسوم

تقام جنازة جميل برسوم في تمام الساعة الثالثة اليوم الإثنين، في كنيسة الشهيد مارجرجس في دمنهور، بينما يقام العزاء في نفس اليوم في تمام الساعة 7 مساء، وغدًا الثلاثاء.

يذكر أن الفنان جميل برسوم شارك مؤخرا في مسلسل "تحت الوصاية"، إذ جسد دور الجد، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير وانتاج ميديا هب سعدى - جوهر، وبطولة النجمة منى زكى، دياب، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، رشدى الشامى، مها نصار، على الطيب، أحمد عبدالحميد، محمد السويسري، وعدد آخر من الفنانين.