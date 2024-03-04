تعرف على قائمة مسلسلات رمضان 2024 بقنوات DMC

تنفرد قنوات DMC بعرض عدد من المسلسلات الرمضانية المقرر عرضها خلال شهر رمضان المبارك، المتنوعة بين الأعمال الحصرية ونوعية الأعمال الدرامية بين 30 و 15 حلقة.

تعرض قناة DMC في الماراثون الرمضاني هذه الأعمال

مسلسل "عتبات البهجة"

يعود الفنان يحيى الفخراني من جديد إلى الدراما الرمضانية من خلال مسلسل "عتبات البهجة" الذي ينتمي إلى نوعية 15 حلقة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الوسط الفني أبرزهم؛ جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادي مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وسيناريو وحوار ومعالجة درامية مدحت العدل، وإخراج مجدى أبو عميرة.

مسلسل "بابا جه"

يخوض الفنان أكرم حسني السباق الرمضاني بمسلسل "بابا جه" مع نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، الطفلة لافينا نادر، الطفل سليم محمود، الطفلة هنا، ميريت الحريرى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف منهم كريم فهمى، محمود البزاوي، والعمل من تأليف وائل حمدى وإخراج خالد مرعي.

مسلسل "فراولة"

تشارك الفنانة نيللي كريم في الموسم الرمضاني بمسلسل "فراولة" مع شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد علي.

مسلسل "بدون سابق إنذار"

يقدم الفنان آسر ياسين مسلسل "بدون سابق إنذار" مع عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، تأليف ألمى كفارنة وإخراج هاني خليفة.



مسلسل "الحشاشين"

يخوض الفنان كريم عبدالعزيز السباق الرمضاني بمسلسل "الحشاشين" الذي يعرض حصريًا على قنوات DMC، الذي يشارك في بطولته كل من كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، إسلام جمال، ميرنا نور الدين، سوزان نجم الدين، عمر الشناوي، نور إيهاب، سارة الشامي، أحمد غزي، كريم سرور، أحمد عبد الوهاب، إبراهيم كمال، بسنت أبو باشا، ياسر علي ماهر، محمد رضوان، محمد سليمان، محمد نجاتي، يوسف حشيش، وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

مسلسل "إمبراطورية ميم"

يشارك الفنان خالد النبوي في الموسم الرمضاني بمسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يشارك في بطولته كل من خالد النبوي، حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، سيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة.