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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعيين 45 معيدا جديدا بكليات جامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج
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أعرب الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن سعادته البالغة بأبنائه الطلاب المتفوقين والذين يبرهنوا كل يوم أن الجامعة تذخر بنماذج مشرفة من الطلاب المبدعين والمتميزين في مختلف التخصصات، والذين يعكسون دوماً صوراً مشرقة للجامعة، حيث وافق رئيس الجامعة اليوم علي تكليف 45 خريج من أوائل كليات العلوم، الحقوق، التربية، الألسن، والتربية الرياضية، ليصبح اجمالي ما تم تعيينهم الي الان 148 معيد جديد، مؤكداً علي تعيين أوائل الخريجين حق مكتسب ومشروع لأنهم كفاءات علمية سيتم الاستفادة منهم في المستقبل القريب، كما أن هذه القرارات تشكل دافعاً للطلبة وتحفزهم على التنافس الجاد وروح المسئولية للحصول على أعلى المراتب العلمية في مختلف التخصصات.

وجدير بالذكر انه تم تكليف 12 معيد بكلية العلوم وهم الحسين علي أبو طالب بقسم الرياضيات، نور محمد مجدي، آلاء أحمد عباس، ومحمد محمود محمد بقسم الفيزياء، وبقسم الكيمياء إيمان محمود هاشم ، بسام أبو جبل وأميرة محمد متولي، وبقسم الكيمياء والميكروبيولوجي تم تكليف نورهان إسماعيل علي، كما تم تكليف كلاً من طه عدنان أبو الوفا والشيماء محمود علي بقسم الكيمياء وعلم الحيوان، و بسام الحسين محمد بقسم الجيولوجيا، وأحمد وحيد فضل الله بقسم الجيولوجيا والكيمياء.

و بكلية الحقوق تم تكليف 10 معيدين هم أحمد عبد الرحمن محمود بقسم القانون المدني، كريم أحمد عبدالجابر بقسم القانون العام، وبقسم القانون الجنائي تم تكليف محمد مصطفى كمال الدين وهاني فريد رزيق، وبقسم القانون الدولي العام تم تكليف إسراء عاطف محمد، كما تم تكليف الحسن السيد يوسف بقسم المرافعات، محمد جمال فؤاد بقسم القانون التجاري، إسلام محمد ثابت بقسم تاريخ القانون، محمود عثمان احمد بقسم المالية العامة، وبقسم القانون الدولي الخاص تم تكليف حامد علي حامد.

وبالنسبة لكلية التربية تم تكليف 8 معيدين بأقسام المناهج وطرق التدريس تم تكليف مارتينا عدلي منير تخصص لغة فرنسية وحسن علي صديق تخصص لغة إنجليزية، وبقسم أصول التربية تم تكليف رحاب محمود أحمد، اما بالنسبة لقسم علم النفس التربوي تم تكليف دعاء صابر الربيعي، وعبد المسيح أدورأسعد بقسم الصحة النفسية، و بقسم تكنولوجيا التعليم تم تكليف كلاً من ساره مصطفى كامل و نورا علي محمود، و تكليف فاطمه رمضان صبره بقسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية.

وبكلية الألسن تم تعيين 8 معيدين وهم  أميره عز العرب رياض تخصص لغويات سارة أحمد محمد حسانين تخصص ترجمة بقسم اللغة التركية، كما تم  تكليف ناريمان عمرو محمد تخصص لغويات بقسم اللغة الإنجليزية، منار سامي السيد تخصص ترجمة ويارا جنيد علي تخصص أدب بقسم اللغة الفرنسية ، وتكليف مي علي أحمد بقسم اللغة الإيطالية تخصص أدب، آية عبد الرحيم القبيصي قسم اللغة الألمانية تخصص أدب وآية طلعت أحمد بقسم اللغة العبريه تخصص لغويات.

أما عن كلية التربية الرياضية تم تكليف 7 معيدين وهم عمر بخيت محمد، واحمد السيد عبد اللاه محمد بقسم التدريب الرياضي و علوم الحركة، وتكليف احمد محمد محمد خليفة، وعلى اكرامي رضوان بقسم الإدارة الرياضية والترويح، والاء محمد أحمد جاد الرب بقسم المناهج و تدريس التربية الرياضية، وتكليف حسام سليمان عبد العال بقسم علوم الصحة الرياضية، واحمد جمال عبد المعبود بقسم العلوم التربوية والنفسية.

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