الفريق أسامة ربيع: دراسات الازدواج الكامل لمجرى القناة تستغرق عاما ونصف

تحدث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن مراحل دراسة مشروع الازدواج الكامل للمجرى الملاحي، مشيراً إلى أنها تشمل دراسات الجدوى والبيئة والهندسة والتربة والتكريك، ومعاودته التنفيذ بالتعاون مع شركات استشارية عالمية، بهدف عرض المشروع على الحكومة لتوفير التمويل المستقبلي من الميزانية الاستثمارية للهيئة.

وأوضح رئيس الهيئة، أن مشروع الازدواج الكامل للقناة يهدف إلى تعزيز القناة في الاتجاهين، مما يسهم في رفع تصنيفها وزيادة تنافسيتها، وزيادة قدرتها على استيعاب مختلف أحجام وفئات سفن العالم.

وأكد أن قناة السويس تواصل استكمال استراتيجيتها لتطوير المجرى الملاحي من خلال تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية، مع مراعاة الجدوى الفنية والاقتصادية، وتوافقها مع تطورات حركة التجارة العالمية، وذلك بتمويل من الميزانية الاستثمارية المعتمدة من الحكومة المصرية.

وأشار رئيس الهيئة إلى إكمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بتوسعة القناة بطول 40 متراً جهة الشرق، والعمل الجاد على الجزء الثاني من التطوير بازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بطول 10 كم، حيث تم إزالة حوالي 46.5 مليون متر مكعب من الرمال بنسبة إنجاز بلغت 75%.

وأشار إلى أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي يتم تمويله من الميزانية الاستثمارية للهيئة بالجنيه المصري دون تحميل ميزانية الدولة أي مبالغ إضافية، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل 6 سفن، وزيادة عامل الأمان الملاحي بنسبة 28%.