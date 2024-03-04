بالفيديو.. البورصة المصرية: دق جرس التداول في اليوم العالمي للمرأة يعكس التزامنا بتمكينها اقتصاديًا

قالت الدكتورة هبة الصيرفي، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن احتفال البورصة المصرية بدق جرس التدوال، احتفالًا باليوم العالمي للمرأة هو حدث يتم منذ عشر سنوات.

وأضافت "هبة" في مداخلة هاتفية لـ"نشرة أخبار دي إم سي" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن البورصة المصرية من ضمن اتحاد البورصات العالمية وهي مبادرة يقوم بها الاتحاد وهي مبادرة لدق الجرس احتفالًا باليوم العالمي للمرأة وهو ما يعكس التزام البورصات بتمكين المرأة اقتصاديًا وجعل لديها دور ريادي في التنمية الاقتصادية وفي تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت، أن المرأة المصرية أخذت حقها منذ فترة وأصبح لديها مكتسبات كثيرة في ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكثر الدلائل على ذلك هو خلق فرص عمل لها وتحقيق عملية الشمول المالي، كما أن المرأة حصلت على حق التمكين الاقتصادي في عهد الرئيس السيسي، فضلًا عن اقتحام جميع الأنشطة المالية في الدولة.

وأردفت، نائب رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هناك تنسيقًا مع هيئة الرقابة المالية، من أجل تأهيل السيدات في الإدارة العامة للشركات، حيث تم إصدار قرار ينص بتواجد على الأقل سيدتين بمجالس الإدارة للشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات العاملة.