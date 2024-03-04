وزارة العمل: تسليم عقود عمل جديدة لذوى الهمم بأسيوط

سلمت مديرية العمل بمحافظة أسيوط ، عدد 10 عقود عمل جديدة للشباب والفتيات من ذوي الهمم ، وذويهم من أبناء المحافظة والمقيمين بها ، واتخاذ ما يلزم تجاه تعيينهم بمنشآت القطاع الخاص داخل المحافظة ، لاستيفاء النسبة المقررة قانونًا لتشغيل تلك الفئة داخل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملًا فأكثر، فى إطار جهود المديرية المستمرة لتوفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل المنشآت العاملة بالمحافظة، وتحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة لدمج تلك الفئة فى سوق العمل من خلال تدريبهم وتشغيلهم والاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم فى دفع عجلات الإنتاج والمشاركة فى عمليات التنمية في ظل الجمهورية الجديدة ..

وأوضح على سيد مصطفى مدير مديرية العمل بأسيوط ، فى تقريره للوزارة ، أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بالمحافظات بالاهتمام بذوي الهمم ودمجهم داخل المجتمع في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، وتطبيقًا لأحكام القانون الخاص برعاية وحماية ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وتعيين 5% من بين العاملين بالمنشآت من تلك الفئة .

وأضاف مدير المديرية أن النجاحات التي تحققت على أرض الواقع في ملف تعيين ذوي الهمم جاءت نتيجة تكريس الجهود وتعزيز التكامل فيما بين الإدارات بالوزارة لدمج ذوي الهمم في قطاعات التشغيل المختلفة بالمحافظة ، مؤكداً أن ذوي الهمم محل إهتمام الوزارة وتحركاتها سعياً إلى توفير مزيد من فرص العمل لذوى الهمم داخل منشآت وقطاعات المحافظة، وخلق مزيد من الفرص التدريبية المهنية لذوي الهمم والتي تتناسب مع ظروف وأحوال كلاً منهم، ومنوهاً إلى أنه جرى التأكد في كافة العقود التي جرى تسليمها على تطبيق الحد الأدنى للأجور، كما تقوم المديرية بمتابعة المعينين من ذوى الهمم داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة والتأكد من تسلمهم للعمل، والحصول على كافة حقوقهم ومستحقاتهم ..