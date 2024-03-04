محافظ القليوبية يفتتح معارض "أهلًا رمضان" بـ4 مدن

افتتح عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الاثنين، 4 معارض "أهلاً رمضان"، لبيع السلع الغذائية واللحوم بحي شرق شبرا الخيمة ومدن الخصوص والقناطر الخيرية وقها.

وتفقد المحافظ منتجات المعارض والتي جرى تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين ويضم (أرز، مكرونة، زيت، عدس، فول، سمن، فراخ مجمدة، لحوم، دقيق، ألبان، خضروات، منظفات، معلبات) وغيرها من المنتجات الضرورية والهامة.

وحرص المحافظ على الاطلاع على جودة السلع المعروضة وأسعارها المخفضة مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهًا التموين بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة بضخ ودعم المنافذ بكميات إضافية من السلع الأكثر طلباً " السكر – الأرز "، لتلبية الاحتياجات بصفة مستمرة و تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

وخلال تفقده، بعث محافظ القليوبية رسالة طمأنة للمواطنين أكد فيها توافر كافة السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكدًا استمرار ضخ المزيد من الكميات الإضافية من السلع بالمنافذ والأسواق لسد متطلبات الأهالي خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك.

وأشار "الهجان" إلى أنه جرى افتتاح 9 معارض حتى الآن بمراكز ومدن وأحياء المحافظة، وأن هناك مرور ميداني من قبل إدارات التفتيش والمتابعة بالمحافظة لمتابعة الحالة العامة لجميع معارض "أهلا رمضان"، للتأكد من ضبط الأسعار والالتزام بالإعلان عن الأسعار المخفضة بكافة أنواع السلع "قبل وبعد" بكافة أجنحة المعرض وحمايتهم من الاستغلال وتوافر السلع بكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد محافظ القليوبية، أن معارض وشوادر أهلا رمضان مستمرة حتى نهاية الشهر الكريم، وأن المعارض هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة وبها وفرة غير مسبوقة، وأن التجار ملتزمين بتوفير السلع بالأسعار المقررة وأن التخفيضات تصل إلى 20 %.

افتتاح المعارض

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