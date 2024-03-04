تصرف قريباً.. تفاصيل منحة الـ1000 جنيه للعمالة غير المنتظمة

قالت شيماء عبدالله مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن الوزارة استحدثت بعض المنح الجديدة للعمالة المُسجلة، ومنها منح مواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع.

وأشارت عبدالله، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أنه في إطار رعاية العمالة غير المنتظمة استحدثت الوزارة منحتين للعمالة المسجلة لديها من واقع دفاتر مديريات العمل بالمحافظات، بقيمة 500 جنيه للمنحة تصرف في شهر رمضان المبارك، وعيد الميلاد المجيد

وأضافت مدير إدارة العمالة غير منتظمة، أن هناك 4 منح أخرى تصرف علي مدار العام بقيمة 500 جنيه للمنحة الواحده تصرف في الأعياد والمناسبات منها "عيد الفطر، عيد الأضحي،عيد العمال، المولد النبوي".

وأوضحت أنه تم تحديث وتطوير المنصة الإلكترونية لتشمل العُمال وصاحب العمل، والتي تتيح لصاحب العمل تسجيل العمالة الكترونيًا من موقعه دون الاضطرار للذهاب لمكاتب العمل، بما يوفر وقت وجهد وكذا ضمان دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة إحكامًا للرقابة

وأكدت أن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي تحظى باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية تحديدًا، وجميع التوجيهات الصادرة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعتها

جدير بالذكر أن وزارة العمل، قامت مؤخرا بحصر نحو 1.5 مليون من العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل، وذلك في إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لتكوين قاعدة بيانات رسمية شاملة ودقيقة عن العمالة غير المنتظمة، من أجل تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير كل أنواع الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة.