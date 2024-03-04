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الإثنين 04 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مصادر طبية في غزة: الشهداء من الأطفال والنساء بلغت 22 ألفا و330 شخصا

غزة
غزة
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية  اليوم الاثنين نقلا عن  مصادر طبية في غزة أن عدد الشهداء من الأطفال ارتفع إلى 13 ألفا و430 والنساء إلى 8900 منذ بداية العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبذلك يبلغ أكثر من نصف حصيلة الشهداء من الأطفال والنساء التي بلغت 30 ألفا و534 شهيدا.

فيما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة  أن قوات الاحتلال قتلت 364 من الكوادر الصحية واعتقلت 269 آخرين، بمن فيهم مدراء مستشفيات، خلال فترة تصل إلى 150 يومًا من العدوان على القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت حوالي مليون إصابة بأمراض معدية خلال هذه الفترة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قوات الاحتلال دمرت 155 مؤسسة صحية وخرجت 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، كما استهدفت 126 سيارة إسعاف.

وأشارت أيضًا إلى أن الاحتلال دمر البنية التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال قطاع غزة.

غزة الشهداء من الأطفال