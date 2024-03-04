العمل: لقاء جماهيري لخدمة الشباب وذوي الهمم بالمنوفية

شاركت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، فى اللقاء الجماهيرى الذى أقيم بمحافظة المنوفية ، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل لهم ولذويهم لتخفيف العبء عن كاهلهم، وأيضاً وتوفير فرص لذوي الهمم من أبناء المحافظة، والاستجابة لمطالب أبناء المحافظة، وذلك فى إطار جهود مديرية العمل فى التنسيق والتعاون مع كافة الجهات التنفيذية الموجودة داخل المحافظة لخدمة أبنائها فيما يخص مجالات عمل المديرية من التشغيل وتوفير فرص العمل الحقيقية للشباب من الجنسين، وتوفير فرص للتدريب المهنى على المهن المطلوبة لسوق العمل لتأهيل الشباب راغبى العمل على تلك المهن من خلال مراكز التدريب المهنى الثابتة والوحدة المتنقلة، ضمن مبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك عمليات التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، أن تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات بتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين، وتفعيل دور أجهزة المديرية فى خدمة المجتمع والشباب ، من خلال توفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين، وذوى الهمم لاستيفاء النسبة المقررة قانوناً بين العاملين بالمنشآت وتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية.

وأكد مدير المديرية سعى المديرية وأجهزتها باستمرار فى تقديم افضل الخدمات الممكنة لذوى الهمم تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لدمجهم فى سوق العمل ومتابعة تشغيلها داخل المنشآت بعد استلامهم لفرص العمل، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، منوهاً إلى أنه في نهاية اللقاء أعرب المواطنين عن سعادتهم البالغة على حرص محافظة المنوفية وقياداتها التنفيذية واهتمامها بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

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