الجامعة اليابانية تنظم أول ورشة عمل بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية

أعلن الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة المصرية اليابانية العلوم والتكنولوجيا عن تنظيم الجامعة ورشة عمل تحت عنوان "ورشة العمل الأولى بين مصر واليابان حول النظم الكهروميكانيكية الدقيقة وتعليمها العملي" وذلك خلال الفترة من ٧:٤ مارس الجارى للنهوض بمستوى التعاون بين الصناعة و البحث العلمي في مجال النظم الكهروم.

وأكد أن الورشة تأتي فى اطار دعم جهود الدولة المصرية في النهوض بالاقتصاد وتطوير الصناعة ،ولدعم المبادرة الرئاسية "مصر تصنع الإلكترونيات"".

وأوضح رئيس الجامعة أن الورشة ممولة من صندوق تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) من خلال الباحث الرئيسي الدكتور أحمد رشاد فتح الباب بالتعاون مع اساتذة متميزين من جامعة كيوتو للعلوم المتقدمة و جامعة كيوتو باليابان بقيادة الباحث الرئيسي من الجانب الياباني الدكتور أوسامو تاباتا.

وأشار الى أن الورشة هي أحد أنشطة برنامج التعاون المصري الياباني مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم،العلوم، موضحا أن الورشة موجهة بشكل أساسي لمهندسى الصناعة, بالإضافة إلى الباحثين المتميزين من المراكز البحثية والجامعات المعنية بتخصص الورشة .

جدير بالذكر ان الورشة يشارك فيها الهيئة العربية للتصنيع, مجموعة العربي, شركة عز الدخيلة, شركة ساي وير , وشركة ساى فيجين , شركة ميمز فيجين , شركة ميكروفلويدكس وير , شركة نانو جات , شركة فابري جات.