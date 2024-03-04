"باب الجنة" على مسرح 23 يوليو بالمحلة

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، على مسرح 23 يوليو بمدينة المحلة، العرض المسرحي" باب الجنة" ضمن عروض نادي مسرح الطفل، وفق البرنامج المعد من وزارة الثقافة، والمقرر عرضه حتى يوم الأربعاء المقبل 6 مارس.

تدور أحداث العرض المسرحي حول مجموعة من أبناء الحارة المصرية الذين يقررون تجميل المنطقة التي يسكنون فيها من أجل المشاركة في مسابقة أجمل حارة، وذلك بمساعدة "عم صابر"، وهو أحد أبطال مصر في حرب أكتوبر المجيدة، إلا أنهم يواجهون الكثير من المشكلات مع أشقياء المناطق المجاورة.

يقوم بتجسيد شخصيات المسرحية مجموعة من المواهب المسرحية الصغيرة بمسرح 23 يوليو بالمحلة، ومن بينهم: باتريك، بركات، سلمى، ملك، مهند، نور، إياد، بوسي، جنى، مودة، ركان، رقية، أحمد، يوسف، أسامة، لوجي، مكة، وفريدة، من تأليف محمد عبد الحافظ، ديكور حسين راشد، ومن إخراج خالد النموري.

"باب الجنة" من إنتاج الإدارة العامة لمسرح الطفل، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بإشراف ثقافة الغربية، وإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، حيث يقدم الإقليم 9 عروض مسرحية للطفل هذا الموسم بفروعه التابعة.

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