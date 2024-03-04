اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال في مدينة طوباس

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إنّ قوات الاحتلال اعتقلت 55 فلسطينيا من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية اليوم، ودارت اشتباكات مسلحة بين المقاومين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في مدينة طوباس نتج عنها إصابات واعتقال في صفوف الفلسطينيين.

وأضافت "السلامين"، في مداخلة مع الإعلامي حساني بشير عبر "جولة المراسلين"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الضفة الغربية ودعت شهيدا يبلغ من العمر 16 عاما، ليبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر حتى الآن 420 شهيدا على الأقل.

وتابعت: "أما بالنسبة للمعتقلين، فإن بيان هيئة شؤون الأسرى والمحررين أشار إلى اعتقال 55 معتقلا من الضفة منهم أسرى سابقين ليترفع عدد المعتقلين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 7 آلاف فلسطينيا من الضفة الغربية"، مشيرةً إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل الغزيون نساءً وأطفالا وكبارا.

