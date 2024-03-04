1000 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. فيديو

قالت الشيماء عبد الله، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، إن ملف العمالة غير المنتظمة من الملفات المهمة التي حظت باهتمام ودعم كبير من القيادة السياسية وبالأخص خلال الـ 10 سنوات السابقة العشر الماضية، مشيرًا إلى أن جميع التوجيهات في ملف العمالة تنصب على توفير كل الدعم وتطوير الخدمات وتوسعها لهذه الفئة.

وأضافت "عبد الله" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، أن وزارة العمل تعمل على ملف العمالة غير المنتظمة من خلال منظومة متكاملة يتم تطويرها وتحديثها باستمرار؛ من خلال إضافة خدمات جديدة تضم العُمال وصاحب العمل، ومنها ضمنها المنصة الإلكترونية، والتي تتيح لصاحب العمل رفع بياناته وتسجيل العمالة إلكترونيًّا من موقعه دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مكاتب العمل، بما يوفر وقتًا وجهدًا وأموالًا.

وتابع، أن المنصة الإلكترونية تضمن دقة البيانات وتسجيل أكبر عدد من العمال وأيضًا تفعيل الفصل بين مقدم ومتلقي الخدمة؛ إحكامًا للرقابة، موضحة أنه تم استحداث بعض الخدمات والمنح الجديدة للعمالة المُسجلة؛ ومنها: منح مواجهة الحوادث بقيمة 200 ألف جنيه، وهي منحة مهمة جدًا؛ لأنها تغطي حوادث العمل سواء في موقع العمل أو أثناء الذهاب والإياب من العمل.

وأردفت، مدير عام الإدارة العامة لشؤون العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، أن هذه المنحة هامة جدًا لأنها تُمكن الوزارة من التدخل الفوري والسريع وتقديم الدعم الفوري للمصابين وأسر الضحايا، وكذلك منحة بقيمة 500 جنيه في الأعياد والمناسبات؛ منها "عيد الفطر، عيد الأضحى، شهر رمضان الكريم، عيد الميلاد المجيد".

وفي نفس السياق، قالت مصادر، إن العمالة غير المنتظمة غير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، تصرف لها الوزارة منحتين بإجمالي 1000 جنيه؛ المنحة الأولى خلال أيام وقيمتها 500 جنيه بمناسبة اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا للقرار الوزاري رقم 162 لسنة 2019.