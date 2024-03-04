بنك أبوظبي التجاري يمنح شركة "تمويلي" 100 مليون جنيه لدعم المشروعات الصغيرة

وقع بنك أبوظبي التجاري مصر وشركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر عقد تسهيل بقيمة 100 مليون جنية وذلك لدعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

قام بتوقيع العقد عن بنك أبوظبي التجاري مصر هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات وعن شركة تمويلي مروة نبيل العضو المنتدب لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، عضو مجلس الادارة التنفيذي، وذلك بحضور السيد إيهاب السويركي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر، والسيد أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي، و السيدة مها لاشين رئيس قطاع تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة ببنك أبوظبى التجارى مصر و ايضاً السيد جورج وليم مدير أول بقطاع تمويل الشركات الصغيرة و المتوسطة بالبنك والأستاذ هشام أشرف نائب رئيس القطاع المالي بشركة تمويلي، والأستاذ خالد سعد مدير أول إدارة التمويل والبنوك بشركة تمويلي.

من جانبه، أعرب إيهاب السويركي الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري مصر عن اعتزازه بتوقيع هذا العقد مع شركة تمويلي الرائدة في تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وقد أشار الى أهمية دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز ريادة الاعمال في مصر. وأكد ان التعاون سيعزز من البنية التحتية للشركات المتوسطة والصغيرة ويساهم في تطبيق ممارسات الاستدامة الاقتصادية وتوفير فرص عمل أفضل في السوق المصري. وأوضح السويركي ان هذا التعاون يأتي انطلاقاً من دور البنك في دعم هذا القطاع الحيوي وتمكين أصحاب المشروعات اقتصادياً واجتماعياً ودمجهم في منظومة الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك تماشياً مع استراتيجية أبوظبي التجاري التوسعية في السوق المصرية والتي تستهدف تحقيق رضا عملائه من أجل تفعيل هدف ورؤية البنك في ان يكون الافضل لديهم .

من جهتها، أعربت مروة نبيل العضو المنتدب لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وعضو مجلس الادارة التنفيذي لشركة تمويلي عن سعادتها بتعاون الشركة لأول مرة مع بنك أبوظبي التجاري مصر، وأشارت أن الغرض الرئيسي من هذا التعاون هو توفير التمويل اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي يتراوح حجم إيراداتها بين مليون و200 مليون جنية سنوياً والتي تعمل في كافة الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية والخدمية. بالإضافة الى ان هذه الاتفاقية هي بداية لخلق المزيد من فرص التعاون المصرفي مع البنك في المستقبل.

وأوضحت أن حجم التمويل الواحد الممنوح لعملاء النشاط يتراوح من 300 ألف جنية ويصل حتى 7.5 مليون جنيه ويسدد على فترة زمنية تبدأ من ثلاثة أشهر وتصل الى خمس سنوات. وأشارت مروة نبيل إلى أنه تم بدء الإصدار الفعلي لنشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة في سبتمبر 2023 وقد وصل حجم محفظة التمويل الحالية الموجهة للنشاط حوالي 200 مليون جنيه.

كما أضافت مروة نبيل أن نشاط التمويل المتوسط والصغير يحظى باهتمام خاص نظرا لضخامة حجم هذه الشريحة من العملاء في الاقتصاد المصري ولما يتمتع به هذا النشاط من فرص نمو هائلة في المستقبل قياساً لمؤشرات الاقتصاد.

كما أعرب هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبوظبي التجاري مصر عن سعادته بالتعاقد مع شركة تمويلي، متمنياً المزيد من التعاون في المستقبل وأشار الى ان الاتفاقية هي بداية لشراكة ناجحة بين بنك أبوظبي التجاري وشركة تمويلي، وان الاتفاقية تهدف الى زيادة تمويل مشروعات القطاع الخاص والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وقال أحمد خورشيد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تمويلي أن هذه الاتفاقية تأتى في إطار استراتيجية توسيع نطاق التمويل المخصص للمشروعات المتوسطة والصغيرة والتي نراهن عليها - إلى جانب التمويل متناهي الصغر - في دعم الحصة السوقية لشركتنا وتعزيز خطط التوسع المعتمدة لدينا في الفترة القادمة.

وأشار أحمد خورشيد أن توقيع اتفاقية التمويل التي تعد الأولى من نوعها مع بنك أبوظبي التجاري مصر هي خطوة على طريق تنوع مصادر التمويل التي تعتمد عليها الشركة في تعزيز أنشطتها.

وأوضح أن نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بات يحظى بأهمية متزايدة في استراتيجية التشغيل لدينا نظراً لضرورته مع ارتفاع معدلات التضخم مما رفع من تكلفة إنشاء المشروعات مشيراً إلى أن الإجمالي التراكمي للمحفظة التمويلية للشركة حاليا منذ نشأتها وحتى الان يبلغ 14.1 مليار جنيه استفاد منها 515 ألف عميل موزعين على 215 فرعاً تمثل شبكة الانتشار الجغرافي للشركة تغطي 24 محافظة.