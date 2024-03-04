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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الكرملين: بوتين يتلقى تقارير منتظمة ومباشرة بشأن ما يحدث من نجاحات على الجبهة

بوتين
بوتين
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أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) أن الرئيس فلاديمير بوتين، يتلقى تقارير منتظمة ومباشرة بشأن ما يحدث على الجبهة ونجاحات الجيش الروسي.

 وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين، اليوم الاثنين، ردًا على سؤال حول إطلاع الرئيس الروسي على نجاحات الجيش في الجبهة وتدمير دبابة "أبرامز": “قلنا مرارا إن الرئيس يتلقى معلومات أولًا بأول حول ما يحدث على الجبهة”.

وأضاف بيسكوف: "بالطبع، يتم إبلاغ الرئيس بالنجاحات اللافتة من خلال العسكريين ويجري ذلك بانتظام، حيث لديه معلومات كاملة، بما في ذلك تدمير دبابات "أبرامز" الأمريكية".

الكرملين الجيش الروسي