محافظ القاهرة: رصد وإزالة كل حالات التعدي على الأراضي الزراعية

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، انه تم توجيه رؤساء الاحياء في أعمال المرحلة الثانية للموجة ال٢٢ بالمتابعة المستمرة والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أية حالات تعدي جديدة علي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى وذلك بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية.

وأصاف أن المحافظة مستمرة بكل حزم في رصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وثمن اللواء خالد عبدالعال جهود وزير التنمية المحلية والدعم الذي تقدمه الوزارة للمحافظة في العديد من الملفات الخدمية وعلي رأسها منظومة المخلفات الجديدة بالعاصمة لتحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا المواطنين عن تلك الخدمة .

واستقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، صباح اليوم الاثنين اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهد اللقاء متابعة توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات الجارية على أرض محافظة القاهرة وكذا الملفات الخدمية المهمة التى تمس حياة مواطنى العاصمة بصورة يومية.