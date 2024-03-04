صحة غزة : مليون إصابة بأمراض معدية فى القطاع

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين أن قوات الاحتلال قتلت 364 من الكوادر الصحية واعتقلت 269 آخرين، بمن فيهم مدراء مستشفيات، خلال فترة تصل إلى 150 يومًا من العدوان على القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها سجلت حوالي مليون إصابة بأمراض معدية خلال هذه الفترة.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قوات الاحتلال دمرت 155 مؤسسة صحية وخرجت 32 مستشفى و53 مركزًا صحيًا عن الخدمة، كما استهدفت 126 سيارة إسعاف.

وأشارت أيضًا إلى أن الاحتلال دمر البنية التحتية لمستشفيات خان يونس وشمال قطاع غزة.

وصفت الوزارة الوضع الصحي في قطاع غزة بأنه كارثي للغاية نتيجة عدم إدخال المساعدات الطبية الضرورية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى إحداث كارثة إنسانية وصحية لا توصف، مما ساهم في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

أكدت الوزارة أن سكان شمال القطاع يواجهون تحديات مميتة بسبب المجاعة التي تفوق المستويات العالمية، نتيجة لنقص المياه والغذاء.