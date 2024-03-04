179 مليون جنيه.. جدل في البرلمان بشأن مستحقات الحكومة من مخازن سوق العبور

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، توجيه انتقادات واسعة لمحافظ القاهرة ، خلال مناقشة

طالب النائب محمد راضي ، بشأن عدم قيام محافظة القاهرة بتحصيل الرسوم المقررة وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 148 لسنة 2021، بشأن تملك مخازن سوق العبور والمماطلة في تنفيذ القرار.

وقال النائب محمد عبدالرحمن راضي ، في تصريحات صحفية اليوم ، أنه طالب خلال الاجتماع عدم تحميل التجار أعباء مالية إضافية ، في ظل الأوضاع الاقتصادية ، لافتا إلي تقاعس أجهزة محافظة القاهرة تسبب في عدم تحصيل ١٧٩ مليون جنيه قيمة تلك المخازن .

وتساءل اين الجهاز المركزي للمحاسبات من تلك المخالفات التي قام بها مسئولي المحافظة من أجل الحفاظ علي المال العام ،واختتم تصريحاته : من المسئول عن عدم تحصيل الرسوم من التجار وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء