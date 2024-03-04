فى يومها العالمي.. "قطاع المتاحف" يلقى الضوء على أهمية الحياة البرية بالحضارات القديمة

ألقى قطاع المتاحف، التابع لوزارة السياحة والآثار، الضوء على التهديدات المتنوعة التى تواجه الحياة البرية فى جميع انحاء العالم، وذلك احتفالا باليوم العالمى للحياة البرية.

ونشر القطاع على صفحته الرسمية قائلا: "يحتفل العالم في الثالث من شهر مارس من كل عام باليوم العالمي للحياة البرية لإذكاء الوعي بأهمية الحيوانات والنباتات البرية والمزايا التي تعود على البشر من الحفاظ على ذلك الغنى والتنوع البيولوجي، وإلقاء الضوء على التهديدات المتنوعة التي تواجهها الحياة البرية في جميع أنحاء العالم، وكان للبشر دائما علاقة معقدة مع مملكة الحيوان إذ كانت الحيوانات البرية التي نراها اليوم موجودة منذ آلاف السنين وتلعب أدوارًا مهمة في الحضارات القديمة".

وأضاف: " اعتبرت مصر القديمة الحيوانات البرية "قوى طبيعية عظيمة"، وكثير منها له علاقة بالآلهة، ونرى ذلك من مدى ترابط المصري بالحيوانات البرية التي تواجدت في البيئة بشکل طبيعي أو التي تم جلبها إلى مصر عن طريق التجارة أو کوسيلة لدفع الجزية".

وتابع: “وکان المصري قوي الملاحظة للطبيعة من حوله، وقام بتوظيف ما لاحظه في معتقداته الدينية بشکل خاص، فربط بين صفات الحيوانات وصفات المعبودات، ولکنه کان من الذکاء والفطنة التي جعلته لا يعبد الحيوان بحد ذاته، إنما کان يقدس صفاته”.

وأردف: "فعلى سبيل المثال نجد المعبود أنوبيس حارس الجبانة والمسئول عن التحنيط، قد عبد منذ عصر ما قبل الأسرات، فهو يجسد حيوان ابن آوي الذي کان يقوم بنبش المقابر ونهش أجساد الموتى، فبدلا من کرهه الابتعاد عنه، فذکاء المصري القديم وفطرته قادته إلي أن يقدسه ويبني له المعابد و يقدم له القرابين اتقاءا لشره، كما اعتبر المصريون الأسود "صورًا لإله الشمس رع" ، فضلاً عن كونها رموزًا للملكية، كما اعتقدوا أن ذكر فرس النهر يمثل إله الشر "ست".

واتخذوا أنثى فرس النهر والتي مثلت الإلهة تاورت حامية الأمهات والأطفال، لأن المصري ربط بين صفات أنثى فرس النهر في الطبيعة وشراستها في الدفاع عن أولادها وحمايتهم من أي خطر، وکذلك قام المصري القديم بربط الملك بصفات بعض الحيوانات فمثلا القوة والشراسة في الأسد والخصوبة والعنفوان في الثور".

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