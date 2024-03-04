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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

مطران الكرسي الأورشليمي ينعى الأنبا بسنتي

الأنبا بسنتي
الأنبا بسنتي
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نعي مجمع رهبان دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس العامر بالقدس وبيت لحم وجميع الشمامسة والخدام وشعب طائفة الأقباط بالاراضي المقدسة وعلى رأسهم الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى، الراحل الأنبا بسنتي أسقف حلوان والمعصرة والذي رحل عن عالمنا مساء أمس بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر قارب ٨٣ سنة، بعد أن قضى في الحياة الرهبانية أكثر من ٥٣ سنة منها ٣٨ أسقفًا.

 ويطلبون التعزية لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كما يطلبون تعزية أيضا لكهنة إيبارشية حلوان والمعصرة والشمامسة والخدام والشعب .

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