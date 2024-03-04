ads
الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

وزير الاقتصاد اللبناني: الجبن السياسي وراء أزمة سعر الصرف

وزير الاقتصاد اللبناني
وزير الاقتصاد اللبناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن أزمة سعر الصرف في لبنان هي جبن سياسي يلقيه كل فريق على الآخر، وكل حزب على الآخر، وكل سلطة بالدولة على الأخرى، بداية من مصرف لبنان إلى الحكومة اللبنانية التي نحن جزء منها، ولكن لكل وزير سياساته ورأيه.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مباشر بيروت" الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن سعر الصرف الذي ليس شعبويا الكل يهرب من مسؤوليته تجاهه، لأنه يؤدي إلى تضخم في السوق، وقرار صعب لأنه عندما نرغب في توحيد سعر الصرف أو رفعه عما كان به من قبل، فلا أحد يرغب في حمل كرة النار هذه، ويتحمل تبعاته لأنه قرار قاسٍ ولا يرغب أحد في تحمله، والكل يتقاذف هذه الكرة.

وتابع أن الفرقاء والأحزاب اللبنانيين يخافون من التأثير على شعبيتهم ولا يريد أحد تحمل المسؤولية، مما يؤدي بالبلاد إلى فوضى أكثر وعدم استقرار أكبر، ويجب اتخاذ قرار به، وكذلك إعادة هيكلة المصارف والاعتراف بودائع اللبنانيين، وكلها قرارات صعبة يجب الإقرار بها ومصارحة الناس.

وزير الاقتصاد اللبناني أزمة سعر الصرف في لبنان