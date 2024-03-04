وزير الاقتصاد اللبناني: الجبن السياسي وراء أزمة سعر الصرف

قال وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، إن أزمة سعر الصرف في لبنان هي جبن سياسي يلقيه كل فريق على الآخر، وكل حزب على الآخر، وكل سلطة بالدولة على الأخرى، بداية من مصرف لبنان إلى الحكومة اللبنانية التي نحن جزء منها، ولكن لكل وزير سياساته ورأيه.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج "مباشر بيروت" الذي تقدمه الإعلامية دانيا الحسيني على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن سعر الصرف الذي ليس شعبويا الكل يهرب من مسؤوليته تجاهه، لأنه يؤدي إلى تضخم في السوق، وقرار صعب لأنه عندما نرغب في توحيد سعر الصرف أو رفعه عما كان به من قبل، فلا أحد يرغب في حمل كرة النار هذه، ويتحمل تبعاته لأنه قرار قاسٍ ولا يرغب أحد في تحمله، والكل يتقاذف هذه الكرة.

وتابع أن الفرقاء والأحزاب اللبنانيين يخافون من التأثير على شعبيتهم ولا يريد أحد تحمل المسؤولية، مما يؤدي بالبلاد إلى فوضى أكثر وعدم استقرار أكبر، ويجب اتخاذ قرار به، وكذلك إعادة هيكلة المصارف والاعتراف بودائع اللبنانيين، وكلها قرارات صعبة يجب الإقرار بها ومصارحة الناس.