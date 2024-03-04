وكيل "تعليم جنوب سيناء" يشهد مهرجان العروض الرياضية

شهد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، مهرجان العروض الرياضية بمدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بإدارة طور سيناء، بحضور مبروك الغمرينى رئيس المدينة وسامي الجندي مدير الشئون التنفيذية والتعليم و أحمد غيب مدير الإدارة التعليمية بطور سيناء، والمهندس عبدالسميع أبو العلا رئيس مجلس أمناء الإدارة وأحمد السيد سليم نائب رئيس مجلس أمناء الإدارة ووليد جمال موجه عام التربية الرياضية.
جاء ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء .
بدأ المهرجان بالسلام الوطني ورحبت نجلاء إبراهيم مديرة المدرسة بالضيوف وبدأت العروض حيث قدمت مدرسة السيدة خديجة العرض الافتتاحي للمهرجان تحت اشراف وتدريب عبير عبدالقادر معلمة التربية الرياضية بالمدرسة ، ثم تابعت الفرق المشاركة عرض فقراتها حيث شاركت مدرسة خالد بن الوليد بالجبيل تحت اشراف وتدريب أسماء صفوت وشاركت مدرسة المروة للتعليم الأساسي تحت اشراف وتدريب وفاء أشرف واختتمت العروض مدرسة النصر تحت اشراف وتدريب انصاف محمد وندى سليم.
وعلى هامش المهرجان تفقد وكيل الوزارة معرض الأنشطة بالمدرسة وحاز المعرض على اعجاب جميع الحضور حيث تنوعت المعروضات من لوح فنية وماكيتات وتابلوهات فنية ومشغولات يدوية .
شهد المهرجان إبراهيم نايل عضو مجلس أمناء الإدارة ومحمد فاروق رئيس مجلس أمناء المدرسة ومجموعة من مديري المدارس وأولياء الأمور والمهتمين بالعملية التعليمية .