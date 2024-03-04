حكام نهائي الكأس خمس نجوم.. ووساطة لإنهاء أزمة صلاح مع المدير الفني للمنتخب

تواصل اللجنة المنظمة لمباراة القمة بين الزمالك والأهلي والمقرر لها الجمعة المقبلة 8 مارس في نهائي بطولة كأس مصر، والتي تقام بالمملكة العربية السعودية المفاضلة بين عدد من حكام النخبة الأولى لاختيار طاقم تحكيم لقاء القمة فى نهائي كأس مصر

وذلك بعد التراجع عن فكرة الاستعانة بحكم مصري لإدارة المباراة والذي كان مرشح لها الحكم الدولي محمد معروف.

ومن جانبه هدد رئيس لجنة الحكام البرتغالي فيتور بيريرا، بتقديم استقالته اعتراضاً علي عدم الاستعانة بحكام مصريين فى نهائي كأس مصر.

وأكد رئيس اللجنة، أن تلك الخطوة هي ضربة قوية للتحكيم المصري وإهدار للجهود التي تم بذلها خلال الفترة الماضية وظهور الحكام المصريين بمستوى متميز فى كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار.

الأمر الذي جعل جمال علام رئيس اتحاد الكرة يجتمع بالبرتغالي فيتور بيريرا بمقر إقامته بأحد الفنادق ليتراجع عن الاستقالة.

من ناحية أخري، هناك حالة من الاستياء تسيطر علي الحكام الدوليين الذين شاركوا في بطولة السوبر بالامارات والتي تم إقامتها شهر ديسمبر الماضي وهم محمد عادل وأمين عمر ومحمد معروف ومحمود البنا والمساعدين أحمد حسام طه و سامي هلهل ومحمود أبو الرجال وسمير جمال ويوسف البساطي وأحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح بالإضافة إلي حكمي تقنية الفيديو محمود عاشور وطارق مجدي ومعهم وائل شعبان بسبب عدم حصولهم علي مستحقاتهم في بطولة السوبر والتي شارك بها أندية الأهلي و سيراميكا وبيراميدز وفيوتشر.

وخاطب الحكام اتحاد الكرة إلا أن الأخير أكد لهم أن مستحقاتهم لدي مجلس أبو ظبي، والذي كان متعاقداً علي البطولة.

وسأل الحكام في أبو ظبي والذين أكدوا أنهم ليس لهم علاقة بالأمر وأنهم تعاقدوا علي البطولة بشكل كامل دون تفاصيل فعاد الحكام من جديد لاتحاد الكرة والذين اكدوا أنهم سيقوموا بمخاطبة مجلس أبو ظبي من جديد .

وعلى صعيد منتخب مصر عقب إعلان حسام حسن المدير الفني للفراعنة قائمة اللاعبين المحترفين واختيار 7 لاعبين من ضمنهم محمد صلاح المحترف فى ليفربول تصاعدت وتيرة الخلاف بين النادي الإنجليزي والجهاز الفني بقيادة حسام حسن بعد رفض ليفربول مشاركة صلاح فى المعسكر بحجة الاصابة في حين يرى الجهاز الفني ضرورة وجوده

ويبذل عدد من الوسطاء مجهود لإنهاء الخلاف بين الجانبين حتي لا تؤثر علي تواجد محمد صلاح ضمن كتيبة منتخب مصر فى معسكر الإمارات

واختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، ، 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس، والذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات، واللاعبون هم: محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي ومصطفى محمد و عمر مرموش ومحمد شريف.

ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات، على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

وشهدت قائمة المحترفين استبعاد محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي.