ضبط تشكيلات عصابية تخصصت في السرقة بـ 4 محافظات

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الجيزة- بورسعيد – الغربية- أسوان من ضبط تشكيل عصابى مكون من عنصرين إجراميين تخصص نشاطهما فـى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة".. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة وتصريف متحصلات نشاطهما بالبيع لعميلهما "سىء النية"(ميكانيكى) تم ضبطه وأرشد عن المسروقات.



كما تم ضبط (خادمة، عاطل "له معلومات جناية") لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة (2 خزينة صغيرة بهما "مبلغ مالى ومصوغات ذهبية"، أجهزة كهربائية، هاتفى محمول) من داخل مسكن "محل عمل الأولى"- كائن بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابه الواقعة، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها بمحل سكنهما.



و ضبط (خادمة) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة (مجموع من المشغولات الذهبية- فيزا) من مسكن مخدومتها وإستخدام الفيزا فى سحب مبالغ مالية.. وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة، وتم بإرشادها ضبط المشغولات الذهبية لدى مالكى محلى صاغة، وأضافت بإيداعها مبلغ مالى بأحد الحسابات بالبريد وشراء بعض الإحتياجات بجزء من متحصلات السرقة "أرشدت عنها ".

مديرية أمن بورسعيد



و ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" من بينهم عميلان سيئا النية) تخصص نشاطهم فـى إرتكاب وقائع سرقة بطاريات السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".. وبحوزتهم (سيارة أجرة "قيادة أحدهم وملك والدته") وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 13 واقعة، وأرشدوا عن المسروقات.

مديرية أمن الغربية



كما تم ضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصران إجراميان "لهما معلومات جنائية") تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "المغافلة".. وبحوزتهما (كمية لمخدر الهيروين) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما 8 وقائع سرقة، وأرشدا عن المسروقات.

مديرية أمن أسوان



و ضبط (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال وقائع السرقة من داخل المساكن..وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى ، وتم بإرشادهما ضبط متحصلات نشاطهما داخل مسكن أحدهما وضبط متحصلات واقعة أخرى بحوزة (مالك محل مصوغات ذهبية "له معلومات جنائية") تم ضبطه وبحوزته المصوغات الذهبية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

