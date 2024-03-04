المخرج الإيطالي كريستيان شيبولياس لـ"البوابة": "36 شارع الورود" جزء من ثلاثية الحلم الضائع

عرض المخرج الإيطالي كريستيان شيبولياس، فيلمه الروائي القصير "36 شارع الورود" ضمن مسابقة الأفلام الروائية القصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في نسخته الـ25.

وقال شيبولياس في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن فيلمه "36 شارع الورود" يعتبر الفصل الثاني ضمن ثلاثية يقدمها عن الأحلام الضائعة والأشخاص المهمشين.

وأضاف المخرج الإيطالي أن هذه الثلاثية بدأت بفيلمه الروائي القصير الأول "زهور"، واستكملها بهذا الفيلم، وهناك فصلاً ثالثاً يجري العمل عليه في الوقت الراهن، وربما يكون عن شخصية تحاول تغيير حياتها للأفضل.

تدور أحداث "36 شارع الورود" حول ريتا، وهي أم شابة تعمل كمزارعة تسئم من وحدتها وتشعر بالقلق والرعب من المستقبل المجهول، ثم تتغير حياتها بشكل تدريجي بعد مقابلة مع مدرب عقلي.

يذكر أن المخرج الإيطالي كريستيان شيبولياس، شارك بفيلم الروائي القصير الأول "زهور" بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة في نسخته عام 2021.