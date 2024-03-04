مكتب نتنياهو ينفي تقريرا بشأن رفض بايدن اتصالا هاتفيا من رئيس حكومة الاحتلال

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقريرا يفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض قبول مكالمة هاتفية من نتنياهو بعد القصف الذي استهدف مجموعة من الفلسطينيين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بشمال قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو إن إسرائيل “لم تطلب مكالمة هاتفية من بايدن بعد الحادث، والأمريكيون، الذين لا يلومون إسرائيل بأي حال من الأحوال على الحادثة، لم يطلبوا مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

ووعد الجيش الإسرائيلي أمس الأول السبت بإجراء تحقيق شامل وصادق في مقتل الفلسطينيين الذين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات في غزة هذا الأسبوع، وهو الحادث الذي أثار إدانات ودعوات لإجراء تحقيق دولي.

واتهمت حماس القوات الإسرائيلية بإطلاق النار على حشد من الآلاف، ونشرت تقارير متعددة عن تزايد الإحباط في البيت الأبيض تجاه نتنياهو.