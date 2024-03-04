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الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

اقتصاد

السعودية.. انطلاق مؤتمر "ليب 2024" التقني في الرياض

المؤتمر التقني ليب
المؤتمر التقني "ليب 2024"
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انطلقت أعمال الدورة الثالثة من المؤتمر التقني "ليب 2024" الأكثر حضورًا في العالم، اليوم /الاثنين/ بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات في ملهم شمال مدينة (الرياض). وذكرت قناة (السعودية الإخبارية) أن المؤتمر جاء تحت شعار "آفاق جديدة"، ومن المقرر أن تستمر أعماله حتى يوم الخميس المقبل، بمشاركة أهم المتحدثين في قطاع التقنية والخبراء والمهتمين. 
وتتناول جلسات اليوم الأول من المؤتمر التقني "ليب 2024" عدة موضوعات منها الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المدن الذكية، وتأثير الرقمنة والذكاء الاصطناعي على القوى العاملة، والحوسبة الخضراء، ومستقبل الابتكار، والتحول الإستراتيجي، والاستثمار في مستقبل البشرية.

الرياض المؤتمر التقني ليب 2024 السعودية