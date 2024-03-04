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الإثنين 04 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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محافظ القاهرة: توزيع 2000 كرتونة تحوي السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر الأولى بالرعاية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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أكد اللواء خالد عبدالعال  محافظ القاهرة أن  مديرية التضامن الإجتماعى قامت اليوم بتوزيع ٢٠٠٠ كرتونة تحوي السلع الأساسية ومستلزمات رمضان على الأسر  الأولى بالرعاية، وأسر تكافل وكرامة بأحياء المرج، وعين شمس، والمطرية، وحدائق القبة، والزيتون، والسلام أول، وحلوان، والبساتين، والساحل، وروض الفرج  في إطار مبادرة محافظة القاهرة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية لتوزيع ٥٠٠ ألف شنطة رمضانية .

وأكد محافظ القاهرة أن هذه المبادرة تأتى ضمن الجهود التى تبذلها الدولة والتي تهدف إلي تخفيف العبء عن كاهل المواطنين مشيرًا إلى أن تلك المبادرات تجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى .
وثمن محافظ القاهرة دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتعاونها مع أجهزة الدولة التنفيذية فى دعم الأسر الأولى بالرعاية مؤكدًا أن العاصمة ترعى كل المبادرات التى تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين .

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